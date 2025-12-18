Скидки
Дмитрий Пестряков: в российском футболе 37 лет уже пенсия, поэтому Дзюба удивляет

19-летний вингер тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался об игре 37-летнего одноклубника — экс-нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

«В России очень редкое явление, когда футболист после 33-34 лет показывает высокий уровень и в целом играет до такого возраста. Относительно российского футбола 37 лет — это уже пенсия. Поэтому Артём удивляет, но хочется, чтобы было как можно больше таких футболистов», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025/2026 на счету Артёма Дзюбы пять забитых мячей и четыре результативные передачи в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

