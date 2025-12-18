Скидки
Сафонов отбил 4 пенальти в финале турнира ровно через 62 года после присуждения «ЗМ» Яшину

Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов показал яркую игру, отразив четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, пен. 2:1).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Отметим, что титульный для парижан матч проходил 17 декабря 2025 года — спустя ровно 62 года после того, как легендарному советскому вратарю Льву Яшину присудили «Золотой мяч» (17 декабря 1963 года).

Матвей Сафонов завоевал шестой трофей в составе французского гранда. Ранее футболист становился чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

Новости. Футбол
