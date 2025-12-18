Скидки
Арсен Венгер отреагировал на перформанс Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Комментарии

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями об игре голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025 с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вратарь отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей, — приводит слова Венгера «Советский спорт».

В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль». В остальных матчах сезона в основном составе французского гранда провёл Люка Шевалье.

