Главная Футбол Новости

«Кто ты такой, Матвей Сафонов?!» Портал Actu Foot — об игре вратаря в финале турнира ФИФА

Комментарии

Популярный французский портал Actu Foot в своей заметке в соцсети X отреагировал на победу «Пари Сен-Жермен» в финале Межконтинентального кубка 2025 года с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) и игру в данной встрече российского вратаря Матвея Сафонова. Отметим, что россиянин отразил четыре удара с пенальти из пяти в послематчевой серии.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Но кто ты такой, Матвей Сафонов?! Четыре сейва в этой серии пенальти!!! «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок!!!!» — написано в посте восьмимиллионного портала Actu Foot в соцсети X.

Всего в нынешнем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

