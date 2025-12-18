«Кто ты такой, Матвей Сафонов?!» Портал Actu Foot — об игре вратаря в финале турнира ФИФА

Популярный французский портал Actu Foot в своей заметке в соцсети X отреагировал на победу «Пари Сен-Жермен» в финале Межконтинентального кубка 2025 года с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) и игру в данной встрече российского вратаря Матвея Сафонова. Отметим, что россиянин отразил четыре удара с пенальти из пяти в послематчевой серии.

«Но кто ты такой, Матвей Сафонов?! Четыре сейва в этой серии пенальти!!! «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок!!!!» — написано в посте восьмимиллионного портала Actu Foot в соцсети X.

Всего в нынешнем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

