Сафонов с мировым рекордом принёс «ПСЖ» трофей, дубль Мбаппе спас «Реал». Главное к утру
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов первым в истории отразил четыре послематчевых пенальти в официальном матче ФИФА и принёс парижанам победу над «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка, дубль Килиана Мбаппе помог мадридскому «Реалу» одолеть в Кубке Испании клуб третьего дивизиона, «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ с тремя очками хоккеистов из России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» с Сафоновым по пенальти обыграл «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
- Сафонов — первый в истории, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.
- «Реал» дважды пропустил в концовке от клуба третьей лиги в Кубке Испании, но победил.
- «Каролина» вышла на серию из пяти побед, одолев «Нэшвилл». Россияне набрали три очка.
- Матвей Сафонов установил вратарский рекорд «ПСЖ» в XXI веке.
- «Манчестер Сити» переиграл «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка английской лиги.
- «Ньюкасл» переиграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка лиги.
- Пьер Лебрюн: владельцы «Питтсбурга» договорились о продаже клуба.
- 27 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Лос-Анджелес» и подняться в зону плей-офф.
- Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург».
- Шайба Кузнецова помогла «Металлургу» в гостях разгромить «Сочи» со счётом 6:1.
- Чемпион PFL Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста.
Материалы по теме
Комментарии