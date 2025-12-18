Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18 декабря главные новости спорта, футбол, Матвей Сафонов, Межконтинентальный кубок, Испания, Англия, хоккей, НХЛ, КХЛ, ММА

Сафонов с мировым рекордом принёс «ПСЖ» трофей, дубль Мбаппе спас «Реал». Главное к утру
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов первым в истории отразил четыре послематчевых пенальти в официальном матче ФИФА и принёс парижанам победу над «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка, дубль Килиана Мбаппе помог мадридскому «Реалу» одолеть в Кубке Испании клуб третьего дивизиона, «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ с тремя очками хоккеистов из России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» с Сафоновым по пенальти обыграл «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
  2. Сафоновпервый в истории, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.
  3. «Реал» дважды пропустил в концовке от клуба третьей лиги в Кубке Испании, но победил.
  4. «Каролина» вышла на серию из пяти побед, одолев «Нэшвилл». Россияне набрали три очка.
  5. Матвей Сафонов установил вратарский рекорд «ПСЖ» в XXI веке.
  6. «Манчестер Сити» переиграл «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка английской лиги.
  7. «Ньюкасл» переиграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка лиги.
  8. Пьер Лебрюн: владельцы «Питтсбурга» договорились о продаже клуба.
  9. 27 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Лос-Анджелес» и подняться в зону плей-офф.
  10. Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург».
  11. Шайба Кузнецова помогла «Металлургу» в гостях разгромить «Сочи» со счётом 6:1.
  12. Чемпион PFL Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста.
Материалы по теме
Топ-события четверга: «Наполи» против «Милана», «Локо» — ЦСКА в КХЛ и биатлон
Топ-события четверга: «Наполи» против «Милана», «Локо» — ЦСКА в КХЛ и биатлон
Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 18 декабря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android