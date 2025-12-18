Сафонов с мировым рекордом принёс «ПСЖ» трофей, дубль Мбаппе спас «Реал». Главное к утру

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов первым в истории отразил четыре послематчевых пенальти в официальном матче ФИФА и принёс парижанам победу над «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка, дубль Килиана Мбаппе помог мадридскому «Реалу» одолеть в Кубке Испании клуб третьего дивизиона, «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ с тремя очками хоккеистов из России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

