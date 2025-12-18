L'Équipe отреагировал на игру Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Топовое французское издание L'Équipe в своей заметке отреагировало на победу «Пари Сен-Жермен» в финале Межконтинентального кубка 2025 года с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) и на игру в данной встрече российского вратаря Матвея Сафонова. Отметим, что россиянин отразил четыре удара с пенальти из пяти в послематчевой серии.

«Благодаря феноменальной игре Сафонова в серии пенальти «ПСЖ» завоевал первый в своей истории Межконтинентальный кубок, обыграв «Фламенго». Победа была обеспечена в серии пенальти, в которой Матвей Сафонов отметился четырьмя сейвами.

Матвей Сафонов. Он почти не был задействован в основное время и застигнут врасплох во время пенальти Жоржиньо, но всё же 26‑летний российский вратарь сыграл блестяще в послематчевой серии 11-метровых. Пропустив первый удар от Николаса де ла Круса, он затем отразил четыре подряд — попытки Сауля Ньигеса, Педро, Лео Перейры и Луиса Араужо. После решающего сейва партнёры подняли его на руки — этот момент и стал концом матча», — говорится в материале на сайте L'Équipe.

Всего в текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

