«Такие игроки нам нужны». Воспитанник «ПСЖ» — об игре Сафонова в Межконтинентальном кубке

Комментарии

Полузащитник «ПСЖ», воспитанник французского клуба Уоррен Заир-Эмери оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Он был готов к выходу, дождался шанса и подтвердил свои качества. Матвей быстро адаптировался в коллективе, оперативно выучил французский и стабильно выкладывается на поле. Такие игроки нам нужны», — приводит слова Заира-Эмери издание Le Parisien.

Всего в текущем сезоне россиянин провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

