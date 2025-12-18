«Такие игроки нам нужны». Воспитанник «ПСЖ» — об игре Сафонова в Межконтинентальном кубке

Полузащитник «ПСЖ», воспитанник французского клуба Уоррен Заир-Эмери оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

«Он был готов к выходу, дождался шанса и подтвердил свои качества. Матвей быстро адаптировался в коллективе, оперативно выучил французский и стабильно выкладывается на поле. Такие игроки нам нужны», — приводит слова Заира-Эмери издание Le Parisien.

Всего в текущем сезоне россиянин провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

Материалы по теме L'Équipe отреагировал на игру Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Лучший бомбардир в мировом футболе: