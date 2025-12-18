Владислав Радимов высказался о проблемах «Реала» в сравнении с «Барселоной»

Экс-полузащитник испанской «Сарагосы» Владислав Радимов высказался о проблемах мадридского «Реала» после трудной победы в выездном матче 1/16 финала Кубка Испании с клубом третьего дивизиона «Талавера-де-ла-Рейна» (3:2).

«В обороне и отношениях тренера с игроками не всё гладко. «Реал» в начале сезона одержал несколько побед подряд, лидировал с запасом. А теперь «Барселона» на пять очков опережает «Реал». Если на одни весы положить «Барсу» и «Реал», то проблем больше у мадридцев — травмы, оборона, отношения в коллективе», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый и третий голы «Реала» забил французский нападающий Килиан Мбаппе, который на 41-й минуте открыл счёт с пенальти. К 80-й минуте «сливочные» выигрывали 2:0, но хозяева поля дважды смогли сократить отставание.

