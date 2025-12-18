Скидки
Андрей Аршавин объяснил будущую роль Веры в «Локомотиве», упомянув Баринова и Батракова

Комментарии

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о трансфере экс-полузащитника «Оренбурга» и «Химок» Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«Вера — это усиление. Если «Локомотив» сохранит ход, то будет в чемпионской гонке до конца. Вера играет в центре поля. Он может играть опорника или восьмёрку. Глобально это подмена или разгрузка Батракова. Если уйдет Баринов, то Карпукас упадёт вниз, а Вера будет играть восьмёрку», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

17 декабря официальный телеграм-канал «Локомотива» объявил о подписании контракта с аргентинцем Лукасом Верой на правах свободного агента.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

