Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист эквадорской «Барселоны» был убит в результате нападения

Футболист эквадорской «Барселоны» был убит в результате нападения
Комментарии

Защитник эквадорского футбольного клуба «Барселона» Марио Пинейда погиб на 34-м году жизни после нападения на него. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях. Эквадорские средства массовой информации подчёркивают, что вместе с футболистом погибла его супруга. Мать Марио получила ранения.

Пинейда был игроком «Барселоны» с 2016 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат Эквадора, а также становился обладателем Кубка страны. По ходу игровой карьеры Марио выступал за эквадорские «Индепендьенте дель Валье» и «Насьональ», бразильский «Флуминенсе».

Летом 2015 года Пинейда принял участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он был запасным и не сыграл ни минуты.

Материалы по теме
Флик поймал игрока «Барселоны», который сливал информацию о команде в прессу — COPE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android