Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, что ему нравится в Савио

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитниках команды Савио и Жереми Доку.

«Что мне нравится в Савио, так это его неустанная работа, он всегда в движении. Конечно, его игра может быть лучше, но я всегда поощряю его трудолюбие, особенно потому, что он постоянно в движении.

Как, например, Жереми [Доку], когда у него мяч, он бежит и бежит. В прошлом сезоне он много играл за нас. Иногда мы не используем полноценных вингеров. В последние сезоны мы играем немного по-другому, может быть, меньше. Но мы ему очень доверяем, он молод. Он может играть как справа, так и слева, на обоих флангах. Он очень агрессивный игрок. И со временем мы улучшим его игру и он станет игроком высшего класса», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».