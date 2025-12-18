Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, состоятся матчи 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги конференций на 18 декабря (время московское):
23:00. «Сигма Оломоуц» – «Лех» Познань;
23:00. «Лозанна» – «Фиорентина»;
23:00. «Зриньски» – «Рапид» Вена;
23:00. «Страсбург» – «Брейдаблик»;
23:00. «Райо Вальекано» – «Дрита»;
23:00. АЗ Алкмар – «Ягеллония»;
23:00. «Легия» – «Линкольн»;
23:00. «Целе» – «Шелбурн»;
23:00. АЕК Афины – «Университатя» Краков;
23:00. «Шэмрок Роверс» – «Хамрун Спартанс»;
23:00. «Омония» – «Ракув»;
23:00. «Шахтёр» – «Риека»;
23:00. «Спарта» Прага – «Абердин»;
23:00. «Динамо» Киев – «Ноа»;
23:00. АЕК Ларнака – «Шкендия»;
23:00. «Кристал Пэлас» – «КуПС»;
23:00. «Слован» Братислава – «Хеккен»;
23:00. «Майнц» – «Самсунспор».
Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира испанский «Бетис» (4:1).