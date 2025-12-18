«Даже слепой парень может это понять». Тренер «Ман Сити» Гвардиола — о красоте гола Шерки

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил гол нападающего Райана Шерки в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Брентфордом». «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:0 и вышел в полуфинал турнира. Второй мяч «горожан» забил полузащитник Савио.

«Он забил фантастический гол (улыбается). Даже слепой парень, слепая женщина могут это понять, не нужно быть журналистом или тренером, чтобы понять, что это был фантастический гол.

И у нас уже много раз были подобные голы от Фила [Фодена]. Так рад, что он открыл счёт в игре», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».