Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даже слепой парень может это понять». Тренер «Ман Сити» Гвардиола — о красоте гола Шерки

«Даже слепой парень может это понять». Тренер «Ман Сити» Гвардиола — о красоте гола Шерки
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил гол нападающего Райана Шерки в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Брентфордом». «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:0 и вышел в полуфинал турнира. Второй мяч «горожан» забил полузащитник Савио.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Шерки – 32'     2:0 Савио – 67'    

«Он забил фантастический гол (улыбается). Даже слепой парень, слепая женщина могут это понять, не нужно быть журналистом или тренером, чтобы понять, что это был фантастический гол.

И у нас уже много раз были подобные голы от Фила [Фодена]. Так рад, что он открыл счёт в игре», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, что ему нравится в Савио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android