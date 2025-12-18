«Даже слепой парень может это понять». Тренер «Ман Сити» Гвардиола — о красоте гола Шерки
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил гол нападающего Райана Шерки в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Брентфордом». «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:0 и вышел в полуфинал турнира. Второй мяч «горожан» забил полузащитник Савио.
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Шерки – 32' 2:0 Савио – 67'
«Он забил фантастический гол (улыбается). Даже слепой парень, слепая женщина могут это понять, не нужно быть журналистом или тренером, чтобы понять, что это был фантастический гол.
И у нас уже много раз были подобные голы от Фила [Фодена]. Так рад, что он открыл счёт в игре», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Материалы по теме
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
10:58
-
10:56
-
10:39
-
10:34
-
10:24
-
10:17
-
10:08
-
10:05
-
09:55
-
09:52
-
09:51
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:07
-
08:58
-
08:49
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
08:27
-
08:01
-
08:00
-
07:50
-
07:44
-
07:15
-
07:03
-
07:00
-
06:41
-
06:35
-
06:18
-
06:07
-
06:03