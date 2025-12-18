«Наполи» — «Милан»: во сколько начало 1/2 финала Суперкубка Италии, где смотреть

Сегодня, 18 декабря, пройдёт матча 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором сыграют «Наполи» и «Милан». Встречу примет стадион «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступит итальянец Лука Цуфферли. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За Суперкубок Италии поборются четыре команды: действующий победитель Серии А «Наполи», серебряный призёр «Интер», обладатель Кубка Италии «Болонья» и финалист турнира «Милан».

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан», обыгравший в финале «Интер».