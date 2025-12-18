Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка английской лиги

Прошла жеребьёвка полуфинала Кубка английской лиги сезона-2025/2026.

Пары 1/2 финала Кубка английской лиги:

«Челси» — «Арсенал»/«Кристал Пэлас»;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Первые матчи полуфинала состоятся на неделе с 12 января, а ответные — на неделе со 2 февраля.

Последний участник полуфинала определится в матче «Арсенал» — «Кристал Пэлас» во вторник, 23 декабря. Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.