Форвард российской молодёжки Пестряков рассказал, где в Европе хотел бы себя попробовать

19-летний вингер тольяттинского «Акрона» и молодёжной сборной России Дмитрий Пестряков рассказал, в каких европейских чемпионатах хотел бы попробовать свои силы. Он выделил немецкую Бундеслигу и испанскую Ла Лигу. Также Пестряков упомянул чемпионат Англии.

«Нравится чемпионат Германии, потому что там атакующий футбол. Нравится испанский чемпионат, но в сравнении с Германией там не такой атакующий футбол. Поэтому назову чемпионат Германии. Англия тоже интересна», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

19-летний вингер Дмитрий Пестряков в 18 матчах текущего сезона за «Акрон» во всех турнирах забил шесть голов и выполнил два результативных паса.