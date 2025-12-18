Скидки
Главная Футбол Новости

Наполи — Милан: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед встречей в 1/2 финала Суперкубка Италии

Сегодня, 18 декабря, пройдёт матча 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором сыграют «Наполи» и «Милан». Встречу примет стадион «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступит итальянец Лука Цуфферли. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
Последние пять матчей «Наполи» и «Милана» друг с другом:

Серия А, 5-й тур, 28 сентября 2025 года, «Милан» — «Наполи» — 2:1;
Серия А, 30-й тур, 30 марта 2025 года, «Наполи» — «Милан» — 2:1;
Серия А, 10-й тур, 29 октября 2024 года, «Милан» — «Наполи» — 0:2;
Серия А, 24-й тур, 11 февраля 2024 года, «Милан» — «Наполи» — 1:0;
Серия А, 10-й тур, 29 октября 2023 года, «Наполи» — «Милан» — 2:2.

С историей личных встреч «Наполи» и «Милана» можно ознакомиться по ссылке.

