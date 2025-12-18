«Наполи» — «Милан»: текстовая трансляция матча Суперкубка Италии начнётся в 22:00 мск

Скидки
Наполи — Милан: текстовая трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Италии начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 18 декабря, пройдёт матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором сразятся «Наполи» и «Милан». Встречу примет стадион «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступит итальянец Лука Цуфферли. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
За Суперкубок Италии поборются четыре команды: действующий победитель Серии А «Наполи», серебряный призёр «Интер», обладатель Кубка Италии «Болонья» и финалист турнира «Милан».

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан», победивший в финале «Интер» со счётом 3:2.

Календарь матчей Суперкубка Италии
Турнирная сетка Суперкубка Италии
