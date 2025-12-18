Скидки
Александр Селихов признан лучшим игроком «Урала» в первой части сезона

Голкипер Александр Селихов стал лучшим игроком екатеринбургского «Урала» в первой части сезона-2025/2026 по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Ушёл в отрыв в голосовании и заслуженно забрал право быть лучшим. Желаем как можно больше крутых сейвов, а если дойдёт до серии пенальти — повторить вчерашний рекорд!» — написано в сообщении.

В текущем сезоне Лиги Pari 31-летний Александр Селихов провёл 19 матчей.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко за 21 матч. На первой строчке располагается воронежский «Факел», у которого 48 очков.

