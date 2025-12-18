Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо прокомментировал финал Межконтинентального кубка – 2025, в котором его клуб сыграл с французским «ПСЖ». Игра закончилась победой парижан со счётом 1:1 (2:1 по пенальти). Бразилец похвалил свою команду и сказал, что гордится её результатами в этом году.

«Это был невероятный год. Ошибки случаются, я сам промахивался с пенальти, но я испытываю только гордость. Команда отдала всю себя, боролась изо всех сил. Игроки сделали всё, чтобы почтить клуб, футболку которого они носят, и им это удалось.

Теперь нам нужно отдохнуть, ведь это был очень долгий год. Стоит сосредоточиться на том, что нам предстоит сделать в следующем году. Я надеюсь, что эта группа игроков и причастных к клубу людей не будет забыта в ближайшее время», — приводит слова Жоржиньо Globo.