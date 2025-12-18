«Продолжай покорять Европу и учи их русскому». Аршавин обратился к Матвею Сафонову

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин обратился к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову, который стал героем финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго». Сафонов отразил четыре пенальти, чем помог парижанам одержать победу над бразильской командой.

«Матвей, поздравляю тебя с первым покером (показывает в кадре четыре пальца. — Прим. «Чемпионата»). И с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», — сказал Аршавин в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне Матвей провёл четыре матча на клубном уровне.