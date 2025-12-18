Гвардиола высказался о ротации состава «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги с «Брентфордом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о составе на матч 1/4 финала Кубка английской лиги с «Брентфордом» (2:0).
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Шерки – 32' 2:0 Савио – 67'
«У нас была серия из множества игр, например, с Эрлингом Холандом, Рубеном Диашем и другими, и они должны быть готовы.
После матча с «Вест Хэмом» у нас семь дней до «Ноттингем Форест» и четыре-пять дней до «Сандерленда», а потом снова сумасшедший график. Поэтому мы должны дать им отдохнуть, и мы много говорим об этих днях, о том, чтобы все были на связи сегодня. И ребята на скамейке запасных тоже включены, и они это доказывают», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
