Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о ротации состава «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги с «Брентфордом»

Гвардиола высказался о ротации состава «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги с «Брентфордом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о составе на матч 1/4 финала Кубка английской лиги с «Брентфордом» (2:0).

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Шерки – 32'     2:0 Савио – 67'    

«У нас была серия из множества игр, например, с Эрлингом Холандом, Рубеном Диашем и другими, и они должны быть готовы.

После матча с «Вест Хэмом» у нас семь дней до «Ноттингем Форест» и четыре-пять дней до «Сандерленда», а потом снова сумасшедший график. Поэтому мы должны дать им отдохнуть, и мы много говорим об этих днях, о том, чтобы все были на связи сегодня. И ребята на скамейке запасных тоже включены, и они это доказывают», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, что ему нравится в Савио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android