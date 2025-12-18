Министр спорта России Михаил Дегтярёв обратился к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову, который стал героем финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго». Сафонов отразил четыре пенальти, чем помог парижанам одержать победу над бразильской командой.

«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина.

Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские «звёзды» вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.