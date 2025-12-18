Скидки
Главная Футбол Новости

«Без России мировой спорт не тот». Министр спорта РФ отреагировал на достижения Сафонова

«Без России мировой спорт не тот». Министр спорта РФ отреагировал на достижения Сафонова
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв обратился к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову, который стал героем финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго». Сафонов отразил четыре пенальти, чем помог парижанам одержать победу над бразильской командой.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина.

Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские «звёзды» вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

