«Натренировал, получается». Батраков поздравил Сафонова с отбитыми пенальти
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков поздравил голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова с отражёнными пенальти в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». «Пари Сен-Жермен» выиграл в серии пенальти со счётом 2:1. Игровое время матча завершилось вничью — 1:1. Матвей Сафонов отбил четыре пенальти подряд.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Натренировал, получается (смеющийся эмодзи). Поздравляю, Мотя!» — написал Батраков в телеграм-канале, прикрепив видео с тренировки сборной России, на котором запечатлено, как он исполняет 11-метровые удары по воротам Сафонова.
Матвей Сафонов стал первым вратарём, отбившим четыре пенальти подряд на турнире ФИФА.
