Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Хау оценил третий выход «Ньюкасла» в полуфинал Кубка лиги за последние четыре сезона

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о выходе в полуфинал Кубка английской лиги, который стал третьим за последние четыре сезона. «Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» в 1/4 финала со счётом 2:1.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Висса – 10'     1:1 Лукич – 16'     2:1 Майли – 90+2'    

«Я думаю, что игроки всегда играют ключевую роль. У нас есть действительно хорошие профессионалы. В предыдущие годы нам приходилось преодолевать очень сложные начальные раунды. Первые игры, будь то дома или на выезде, задают тон всему турниру.

У нас это снова было — игра с «Брэдфордом» в этом году была очень, очень сложной. Нужно было стараться справиться с ней, нужно было стараться остаться в игре. А затем, по мере продвижения по турниру, более важные игры всегда находятся на грани. Это очень сложные игры для победы, но я должен отдать должное менталитету игроков. Думаю, что это ключ к успеху», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

