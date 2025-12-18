Хау оценил третий выход «Ньюкасла» в полуфинал Кубка лиги за последние четыре сезона

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о выходе в полуфинал Кубка английской лиги, который стал третьим за последние четыре сезона. «Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» в 1/4 финала со счётом 2:1.

«Я думаю, что игроки всегда играют ключевую роль. У нас есть действительно хорошие профессионалы. В предыдущие годы нам приходилось преодолевать очень сложные начальные раунды. Первые игры, будь то дома или на выезде, задают тон всему турниру.

У нас это снова было — игра с «Брэдфордом» в этом году была очень, очень сложной. Нужно было стараться справиться с ней, нужно было стараться остаться в игре. А затем, по мере продвижения по турниру, более важные игры всегда находятся на грани. Это очень сложные игры для победы, но я должен отдать должное менталитету игроков. Думаю, что это ключ к успеху», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».