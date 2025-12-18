Александр Бубнов оценил, станет ли для «Локомотива» усилением Лукас Вера

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив». Эксперт оценивал готовящийся переход хавбека, а накануне, 17 декабря, железнодорожники официально объявили о подписании контракта с футболистом.

«Вернёмся к Вере. Однозначное усиление «Локомотива». Он может и плеймейкера сыграть, и центрального полузащитника, но опорного он не играл. Хотя там у них опорных хватает даже без Баринова. Поэтому, конечно, это усиление. Плюс хорошая конкуренция, ротация. Вообще супер.

Вообще можно сказать, что «Локомотив» уже двумя игроками усилился (Лукас Вера и Максим Петров из «Балтики». — Прим. «Чемпионата»). И это ещё не вечер. Думаю, будут ещё нападающие», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».