Президент «Урала» Иванов прокомментировал новость о поездке Воронова на сборы с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о поездке нападающего екатеринбуржцев Максима Воронова на зимние сборы с ПФК ЦСКА.

«Я ничего не знаю, куда он поедет. Если у нас будет информация, мы на своём сайте всё выложим и всем журналистам расскажем. Пока я ничего сказать не могу. Ни про Воронова, ни про другого нашего футболиста. Команда в отпуске, тренер в отпуске, у меня пока другие дела», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, «Чемпионат» первым проинформировал о готовящемся трансфере Воронова из «Урала» в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Воронов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.