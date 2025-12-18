Скидки
Главная Футбол Новости

Хау поделился ожиданиями от матчей «Ньюкасла» с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка лиги

Хау поделился ожиданиями от матчей «Ньюкасла» с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка лиги
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о предстоящих матчах с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка английской лиги.

«В прошлом году мы уже участвовали в подобных играх, и оба матча принесли нам хорошие результаты.

Мне очень нравятся двухматчевые полуфиналы. Думаю, именно это делает Кубок лиги немного уникальным – домашние и выездные матчи. Это будет действительно сложный поединок, и все хотят завоевать трофей», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

В прошлом сезоне Кубка английской лиги «Ньюкасл» дважды обыграл «Арсенал» (2:0, 2:0) в 1/2 финала. Команда стала победителем турнира, выиграв у «Ливерпуля» в финале — 2:1.

