Источник: клубы РПЛ недовольны новым предложением букмекера

Клубы Российской Премьер-Лиги остались недовольны предложением букмекерской компании Winline по спонсорству на предстоящие четыре сезона, начиная с 2026/2027. Об этом сообщили «Ведомости».

Отмечается, что букмекер предложил 2,7 млрд рублей в год, из них 500 млн в год – на маркетинг. По действующему контракту выплаты составляют около 4 млрд рублей в год, включая маркетинговые расходы. По информации источника, сумма оказалась ниже ожиданий клубов, которые рассчитывают на увеличение доходов от самого крупного соглашения лиги.

Участвуй в гонке за iPhone 17. Фанатский Экспресс: Ледяной Заезд тут ИГРАТЬ

Переговоры продолжаются. Букмекер, имеющий право приоритетного предложения о продлении контракта, ожидает ответа лиги до 31 декабря.