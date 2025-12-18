Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: клубы РПЛ недовольны новым предложением букмекера

Источник: клубы РПЛ недовольны новым предложением букмекера
Комментарии

Клубы Российской Премьер-Лиги остались недовольны предложением букмекерской компании Winline по спонсорству на предстоящие четыре сезона, начиная с 2026/2027. Об этом сообщили «Ведомости».

Отмечается, что букмекер предложил 2,7 млрд рублей в год, из них 500 млн в год – на маркетинг. По действующему контракту выплаты составляют около 4 млрд рублей в год, включая маркетинговые расходы. По информации источника, сумма оказалась ниже ожиданий клубов, которые рассчитывают на увеличение доходов от самого крупного соглашения лиги.

Участвуй в гонке за iPhone 17. Фанатский Экспресс: Ледяной Заезд тут
Участвуй в гонке за iPhone 17. Фанатский Экспресс: Ледяной Заезд тут
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymGdd2i

Переговоры продолжаются. Букмекер, имеющий право приоритетного предложения о продлении контракта, ожидает ответа лиги до 31 декабря.

Материалы по теме
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android