Матвей Сафонов попал на обложку известного французского издания L’Equipe

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оказался на обложке известного французского издания L’Equipe. Накануне, 17 декабря, состоялся финальный матч Межконтинентального кубка, где парижане обыграли в серии пенальти бразильский «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии и принёс «ПСЖ» трофей.

26-летний Матвей стал первым вратарём в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира ФИФА. Сафонов играет за парижан с лета 2024-го. Ранее он выступал за «Краснодар».

Фото: L’Equipe

В нынешнем сезоне российский голкипер провёл четыре матча во всех турнирах на клубном уровне.

Участвуй в гонке за iPhone 17. Фанатский Экспресс: Ледяной Заезд тут ИГРАТЬ