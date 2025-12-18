Шпилевский высказался об обратной замене Царукяна в матче «Пари НН» с «Динамо» Мх

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о перспективах полузащитника Валерия Царукяна. В матче 18-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:0) Царукян вышел на замену после перерыва и покинул поле на 75-й минуте.

— В матче с «Динамо» Махачкала произошла обратная замена Валерия Царукяна. Означает ли это, что фактически не то чтобы ставится некоторая точка в взаимоотношениях с Валерием, но как будто бы перспективы не самые радужные для игрока?

— Мне очень всегда нелегко говорить, особенно публично, про всех футболистов, или вообще про футболистов высказываться, потому что я действительно их в первую очередь вижу как людей, оцениваю их характерные качества и со всеми хочется оставаться очень в тёплых отношениях, понимаю, что не всегда это возможно. И Валера — один из этих случаев, где как человек очень-очень мне импонирует, и хочется ему действительно пожелать, чтобы он всегда играл и получал радость от футбола и любовь от этого спорта, потому что он действительно футбол любит, но понятно, что на данный момент очень такая ситуация непростая для него.

Футбол здесь в целом в России очень-очень физический, скажем так, и этот матч, к сожалению, тоже таким же показался. Что иногда просто ему тяжело эту борьбу вести, и именно вот эти яркие качества, которые он действительно имеет, особенно в последней трети поля, где-то обыграть, где-то может обострить ситуацию… Со «Спартаком» он провёл очень-очень сильный домашний матч, но потом, к сожалению, просто небольшую стагнацию увидел. Я не знаю, он остановился на этом или просто, наверное, почувствовал, что, может, всё так же будет дальше развиваться. Плюс он из-за травмы выпал, там тоже были вопросы, что он настолько долго выпал, и тут тоже готов ли он был сам прикладывать эти усилия, чтобы быстро вернуться в строй команды.

Это всё в целом, я думаю… Ещё раз, не хочу здесь публично кому-то что-то говорить или вынуждать что-то делать или приговаривать кого-то, но думаю, что Валера, наверное, один из тех, кому, наверное, будет действительно тяжело именно завевать это место в основном составе, — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Валерий Царукян провёл четыре матча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.