Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Краснодаре» раскрыли, в чём заключается проблема Данилы Козлова

В «Краснодаре» раскрыли, в чём заключается проблема Данилы Козлова
Комментарии

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин ответил на вопрос о главной проблеме молодого вингера команды Данилы Козлова. Футболист стал игроком чёрно-зелёных летом прошлого года. За первую команду он провёл 19 игр во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Все результативные действия Данил совершил в рамках Фонбет Кубка России.

Данила Козлов – лучший бомбардир Кубка России. Он забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. При этом он стал реже появляться в РПЛ. В чём его главная проблема? Что мешает Даниле показывать стабильно высокий уровень?
— Если говорить грубо, то [нехватка] игрового времени. И не только ему, а всем, кто сидит на скамейке запасных. Они должны ждать своего шанса. Пока команда наверху и стабильно набирает очки, тренеру нет смысла что-то менять. Это всегда было уделом больших клубов. Козлову нужно ждать, тренироваться, быть готовым и ждать своего шанса. В Кубке России ему предоставляли много игрового времени и там он себя показал. У Козлова есть перспектива, но пока что конкуренцию за место в старте он проигрывает, — приводит слова Бузникина «Комсомольская правда — Краснодар».

Материалы по теме
«Наконец-то попал на общее фото». В «Краснодаре» пошутили над фото Сафонова с трофеем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android