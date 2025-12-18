В «Краснодаре» раскрыли, в чём заключается проблема Данилы Козлова

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин ответил на вопрос о главной проблеме молодого вингера команды Данилы Козлова. Футболист стал игроком чёрно-зелёных летом прошлого года. За первую команду он провёл 19 игр во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Все результативные действия Данил совершил в рамках Фонбет Кубка России.

— Данила Козлов – лучший бомбардир Кубка России. Он забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. При этом он стал реже появляться в РПЛ. В чём его главная проблема? Что мешает Даниле показывать стабильно высокий уровень?

— Если говорить грубо, то [нехватка] игрового времени. И не только ему, а всем, кто сидит на скамейке запасных. Они должны ждать своего шанса. Пока команда наверху и стабильно набирает очки, тренеру нет смысла что-то менять. Это всегда было уделом больших клубов. Козлову нужно ждать, тренироваться, быть готовым и ждать своего шанса. В Кубке России ему предоставляли много игрового времени и там он себя показал. У Козлова есть перспектива, но пока что конкуренцию за место в старте он проигрывает, — приводит слова Бузникина «Комсомольская правда — Краснодар».