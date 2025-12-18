Тренер «Пари НН» Шпилевский: уверен, что Боселли у нас сезон закончит

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский выразил уверенность, что полузащитник Хуан Боселли останется в команде до конца сезона-2025/2026. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны топ-клубов Мир РПЛ.

«Конечно же, я его жду, я уверен, что он у нас сезон закончит. Что будет дальше — никто не знает. Думаю, Хуан так же стремится на повышение, но в первую очередь я сосредоточен, и Хуан – так же. И мы будем как клуб всё для этого делать, чтобы он провёл 12 очень-очень сильных, качественных матчей, где он может и забить, и, надеюсь, отдать, и помочь команде», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.