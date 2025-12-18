Скидки
«Балтика» и «Зенит» — лучшие клубы первой части РПЛ по выигранным единоборствам

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших клубов первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по показателю выигранных единоборств.

Так, лидером 18 туров чемпионата России по числу удачных единоборств стала «Балтика». Калининградцы выиграли 1682 единоборства за 18 матчей. А вот лучшим клубом по проценту выигранных единоборств (соотношение общего количества и удачных) стал «Зенит». Петербуржцы выиграли 54% единоборств.

Отметим, что худшим клубом первой части сезона РПЛ по числу выигранных единоборств стал ПФК ЦСКА (1295), а по проценту — «Сочи» (47%).

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

