В РФС оценили достижение Матвея Сафонова в Межконтинентальном кубке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об отражённых пенальти российским голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». «Пари Сен-Жермен» выиграл в серии пенальти со счётом 2:1. Игровое время матча завершилось вничью — 1:1. Матвей Сафонов отбил четыре пенальти подряд.

«Мы гордимся Матвеем. Он не только установил исторический рекорд в мировом футболе, но и ещё раз доказал, что трудом, упорством и верой в себя можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят, которые только начинают свой путь в спортшколах и соревнованиях ЮФЛ», — приводит слова Митрофанова официальный сайт РФС.

Матвей Сафонов стал первым вратарём, отбившим четыре пенальти подряд на турнире ФИФА.