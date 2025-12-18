Скидки
Футбол Новости

Анчелотти-младший больше не возглавляет «Ботафого»
Давиде Анчелотти больше не является главным тренером бразильского «Ботафого». Клуб официально заявил об этом на своём сайте.

Решение было принято вчера, 17 декабря. Вместе с итальянцем, возглавлявшим команду с июля 2025 года, её покинули тренер по физической подготовке Лука Герра, а также его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган.

«Клуб благодарит Анчелотти за его профессионализм и преданность делу в период его работы в качестве тренера команды и члена семьи «Ботафого». «Ботафого» желает ему успехов в будущих начинаниях», – опубликовано на официальном сайте клуба.

В этом сезоне команда финишировала на шестом месте бразильской Серии А и закончила своё выступление на Кубке Либертадорес на стадии 1/8 финала.

