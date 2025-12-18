Globe Soccer опубликовал финальный список претендентов на награду лучшему тренеру мира

Объявлены имена финальных номинантов на звание лучшего тренера мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Так, в числе соискателей награды оказались Хаби Алонсо («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона») и Энцо Мареска («Челси»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

По итогам прошлого года награду лучшему тренеру мира выиграл Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал». Сейчас итальянец работает в сборной Бразилии.