Globe Soccer Awards представил финалистов на награду лучшему игроку мира 2025 года

Объявлены финалисты Globe Soccer Awards на награду лучшему игроку мира 2025 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х.

Номинанты на награду лучшему игроку мира 2025 года: Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Рафинья («Барселона»), Витинья («Пари Сен-Жермен»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде по итогам года. Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).