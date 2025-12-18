Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Globe Soccer Awards представил финалистов на награду лучшему игроку мира 2025 года

Globe Soccer Awards представил финалистов на награду лучшему игроку мира 2025 года
Комментарии

Объявлены финалисты Globe Soccer Awards на награду лучшему игроку мира 2025 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х.

Номинанты на награду лучшему игроку мира 2025 года: Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Рафинья («Барселона»), Витинья («Пари Сен-Жермен»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде по итогам года. Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

Материалы по теме
Лионель Месси назвал трёх лучших игроков 2025 года
Истории
Лионель Месси назвал трёх лучших игроков 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android