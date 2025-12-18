«Ливерпуль», «ПСЖ» и «Фламенго» претендуют на звание лучшего клуба по версии Globe Soccer

Объявлен финальный список претендентов Globe Soccer Awards на награду лучшему клубу мира 2025 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х. Так, за награду поборются «Ливерпуль», «ПСЖ», «Фламенго», «Барселона» и «Челси».

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

По итогам прошлого года награду лучшему клубу получил мадридский «Реал». В 2024-м «сливочные» выиграли чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.