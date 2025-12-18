«Он хочет работать в России». Юрист подтвердил, что предлагал «Спартаку» Владимира Ивича

Спортивный юрист Юрий Зайцев подтвердил информацию о том, что предлагал московскому «Спартаку» кандидатуру сербского специалиста Владимира Ивича на пост главного тренера. Стороны провели предварительные переговоры, однако до конкретики дело не дошло.

— Слышал о том, что вы предлагали в «Спартак» кандидатуру Владимира Ивича, ранее работавшего в «Краснодаре».

— Да, такое было. Но до конкретных переговоров дело не дошло. Были предварительные переговоры, но не более того. Был интерес, был запрос, но до конкретики дело не дошло. То, что пишут в последнее время (о переговорах красно-белых с Ивичем), — всё не соответствует действительности.

— Верно ли, что в контракте тренера стоят большие отступные на выход?

— Чтобы тренера достать из этого клуба, нужно заплатить большую сумму, которую в РПЛ не принято платить за тренера.

— Если так случится, что тренер станет свободен от обязательств, насколько у него есть интерес к работе в России?

— Ему со спортивной точки зрения интересна российская лига. Рано или поздно он хотел бы поработать в России. Думаю, что последнего слова в РПЛ он не сказал. Ему есть что доказывать, — приводит слова Зайцева «РБ Спорт».

