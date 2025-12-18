Скидки
Футбол

Пять нападающих — в финале номинации «Лучший форвард» от Globe Soccer Awards

Стали известны финалисты на награду лучшему форварду мира 2025 года от Globe Soccer Awards. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х.

Номинанты на награду лучшему форварду мира 2025 года: Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»), Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Рафинья («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде по итогам года. Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

