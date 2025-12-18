Скидки
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян — лучший игрок РПЛ по итогам ноября и декабря

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила имя лучшего футболиста по итогам ноября и декабря. Им стал полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Отметим, что на зимний перерыв чёрно-зелёные ушли лидерами турнирной таблицы чемпионата России. «Быки» набрали 40 очков. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (39). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).

Сперцян в этом сезоне провёл 25 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского хавбека в € 25 млн.

