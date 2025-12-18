«Крузейро» требует от «Зенита» не менее € 12 млн за бразильского защитника — ESPN

«Крузейро» требует от «Зенита» от € 12 млн за 21-летнего защитника Джонатана Жезуса, сообщает ESPN Brazil. По данным источника, бразильский клуб не горит желанием отпускать талантливого футболиста в санкт-петербургский клуб.

Жезус — центральный защитник, за «Крузейро» он выступает с лета 2024-го. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джонатана в € 2,5 млн.

«Зенит» завершил первую часть текущего сезона Мир РПЛ на втором месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» в одно очко.