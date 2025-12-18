Определены финалисты в номинации «Лучший полузащитник» от Globe Soccer Awards

Стали известны финалисты на награду лучшему полузащитнику мира 2025 года от Globe Soccer Awards. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х.

Номинанты на награду лучшему полузащитнику мира 2025 года: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Жоау Невеш («Пари Сен-Жермен»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), Витинья («Пари Сен-Жермен»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде по итогам года. Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).