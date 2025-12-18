Globe Soccer Awards определил финалисток в номинации «Лучший игрок» среди женщин

Объявлены финалисты Globe Soccer Awards на награду лучшим игроку и клубу мира 2025 года среди женщин. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х.

Номинанты на награду лучшему игроку мира 2025 года среди женщин: Айтана Бонмати («Барселона»), Мариона Кальдентей («Арсенал»), Мелши Дюморне («Лион»), Алексия Путельяс («Барселона»), Алессия Руссо («Арсенал»).

Номинанты на награду лучшему клубу мира 2025 года среди женщин: «Арсенал», «Барселона», «Челси», «Ювентус».

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде по итогам года. Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).