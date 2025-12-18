Александр Бубнов предположил, куда пойдёт работать Сергей Семак после «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в случае ухода из санкт-петербургского клуба возглавит сборную России. Семак тренирует сине-бело-голубых с 2018-го. Под его руководством «Зенит» шесть раз выигрывал Мир РПЛ.

— Потом, смотри. Думаешь, Геннадий Сергеевич [Орлов] когда-нибудь что-то случайно говорит? Вот к нему нужно прислушиваться. Он ничего случайно не говорит. И вдруг ни с того, ни с сего Геннадий Сергеич вынес такой вердикт, что Семак всё, устал. И следующая его команда кто будет?

— Кто?

— Читали, не?

— Не видел.

— Сборная. Сборная России.

— А вы видите Семака в сборной?

— А почему нет?

— А Карпин?

— Уберут вообще. Контракт? Неустойку выплатят, и всё. Больше того, РФС может точно так же договориться с ним (с Семаком. – Прим. «Чемпионата»), как договорился с «Динамо».

— Не понимаю, зачем Карпина убирать.

— Можно пока не убирать. Семак отдыхать будет год, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».