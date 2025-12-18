Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов предположил, куда пойдёт работать Сергей Семак после «Зенита»

Александр Бубнов предположил, куда пойдёт работать Сергей Семак после «Зенита»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в случае ухода из санкт-петербургского клуба возглавит сборную России. Семак тренирует сине-бело-голубых с 2018-го. Под его руководством «Зенит» шесть раз выигрывал Мир РПЛ.

— Потом, смотри. Думаешь, Геннадий Сергеевич [Орлов] когда-нибудь что-то случайно говорит? Вот к нему нужно прислушиваться. Он ничего случайно не говорит. И вдруг ни с того, ни с сего Геннадий Сергеич вынес такой вердикт, что Семак всё, устал. И следующая его команда кто будет?

— Кто?
— Читали, не?

— Не видел.
— Сборная. Сборная России.

— А вы видите Семака в сборной?
— А почему нет?

— А Карпин?
— Уберут вообще. Контракт? Неустойку выплатят, и всё. Больше того, РФС может точно так же договориться с ним (с Семаком. – Прим. «Чемпионата»), как договорился с «Динамо».

— Не понимаю, зачем Карпина убирать.
— Можно пока не убирать. Семак отдыхать будет год, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
