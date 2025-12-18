Скидки
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
«Кто кого тащил?!» Ибрагимович резко ответил журналисту, поставившему Роналду выше Месси

Комментарии

Бывший нападающий «Милана», «Барселоны», «Аякса» и сборной Швеции Златан Ибрагимович не согласился с утверждением известного журналиста Пирса Моргана, что футболист «Интер Майами» Лионель Месси работает на команду меньше, чем форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Ибрагимович выступал вместе с Месси за «Барселону» с 2009 по 2010 год.

Пирс Морган. Роналду в одиночку тащил на себе «Реал» Мадрид. Он выигрывал матчи [для них]! Месси на это не способен.

Златан Ибрагимович. После ухода Месси «Барселона» дважды играла в Лиге Европы. Роналду ушёл из «Реала», и они несколько раз выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов. Так скажи мне, кто там кого тащил?! — приводит фрагмент беседы Ибрагимовича и Моргана BeksFCB в социальной сети X.

