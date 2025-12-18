Спортивный юрист ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Талалаеву

Спортивный юрист Юрий Зайцев ответил на вопрос об интересе московского «Спартака» к тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Он заявил, что интерес красно-белых сейчас на уровне разговоров.

— Правда ли, что вы предлагали Талалаева в «Спартак» и клуб вас попросил более этого не делать?

— Я не предлагал Андрея Викторовича в «Спартак», это не совсем моя работа. Моя работа — это когда кто-то интересуется Андреем Викторовичем и предлагает ему контракт, сделать этот контракт.

— Никто из «Спартака» о Талалаеве у вас не спрашивал?

— Нет.

— Нет тренера в «Динамо» и «Спартаке». Насколько высок интерес к Талалаеву применительно к топ-клубам?

— На уровне разговоров, конечно, интерес есть. Такой тренер, как Талалаев, будет востребован. Но не думаю, что сейчас корректно обсуждать возможные варианты, потому что у тренера есть контракт с «Балтикой», — цитирует Зайцева «РБ Спорт».