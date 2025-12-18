Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный юрист ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Талалаеву

Спортивный юрист ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Талалаеву
Комментарии

Спортивный юрист Юрий Зайцев ответил на вопрос об интересе московского «Спартака» к тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Он заявил, что интерес красно-белых сейчас на уровне разговоров.

— Правда ли, что вы предлагали Талалаева в «Спартак» и клуб вас попросил более этого не делать?
— Я не предлагал Андрея Викторовича в «Спартак», это не совсем моя работа. Моя работа — это когда кто-то интересуется Андреем Викторовичем и предлагает ему контракт, сделать этот контракт.

— Никто из «Спартака» о Талалаеве у вас не спрашивал?
— Нет.

— Нет тренера в «Динамо» и «Спартаке». Насколько высок интерес к Талалаеву применительно к топ-клубам?
— На уровне разговоров, конечно, интерес есть. Такой тренер, как Талалаев, будет востребован. Но не думаю, что сейчас корректно обсуждать возможные варианты, потому что у тренера есть контракт с «Балтикой», — цитирует Зайцева «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Балтике» не нужен Талалаев. Если есть Хиль
«Балтике» не нужен Талалаев. Если есть Хиль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android