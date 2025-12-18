Скидки
Лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре признан Матия Попович

Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Матия Попович признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Голоса экспертов разделились между Поповичем и Глебовым. Но Матия победил в опросе болельщиков и получил голос от APOTHEKA. Поздравляем!» — написано в сообщении клуба.

По сумме голосов болельщиков армейцев в социальных сетях Матия Попович набрал 12 747. На счету полузащитника Матвея Кисляка 6783 голоса, защитника Мойзеса — 4127.

В ноябре-декабре 19-летний Матия Попович провёл пять игр во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

