Жозе Моуринью высказался о 750 победах в своей тренерской карьере
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал отметку в 750 побед в своей тренерской карьере. Юбилейной стала победа «Бенфики» над «Фаренсе» в рамках вчерашнего матча 1/8 финала Кубка Португалии (2:0).
Кубок Португалии . 1/8 финала
17 декабря 2025, среда. 23:45 МСК
Фаренсе
Фару
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон
0:1 Риос – 11' 0:2 Иванович – 56'
«750 побед – какая из них самая важная? Самая первая? «Бенфики» над «Белененсешем»? «Порту» над «Монако» в Лиге чемпионов? «Интера» над «Баварией» во втором финале Лиги чемпионов? Сегодняшний матч «Фаренсе» и «Бенфики»?
Нет! Следующая, 751-я. Давайте работать над следующей!» — приводит слова Моуринью EuroFoot в социальной сети X.
За свою тренерскую карьеру португалец возглавлял 10 клубов, из них дважды – «Бенфику» и «Челси». Он выиграл 26 трофеев и четырежды был признан лучшим клубным тренером года.
Комментарии
