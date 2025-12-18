Жозе Моуринью высказался о 750 победах в своей тренерской карьере

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал отметку в 750 побед в своей тренерской карьере. Юбилейной стала победа «Бенфики» над «Фаренсе» в рамках вчерашнего матча 1/8 финала Кубка Португалии (2:0).

«750 побед – какая из них самая важная? Самая первая? «Бенфики» над «Белененсешем»? «Порту» над «Монако» в Лиге чемпионов? «Интера» над «Баварией» во втором финале Лиги чемпионов? Сегодняшний матч «Фаренсе» и «Бенфики»?

Нет! Следующая, 751-я. Давайте работать над следующей!» — приводит слова Моуринью EuroFoot в социальной сети X.

За свою тренерскую карьеру португалец возглавлял 10 клубов, из них дважды – «Бенфику» и «Челси». Он выиграл 26 трофеев и четырежды был признан лучшим клубным тренером года.